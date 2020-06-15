''Yüzerken en az 3 metre mesafe'' (Prof. Dr. Ceyhan uyardı)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Son günlerde faaliyete geçen havuzlardaki riske ilişkin Prof. Dr. Ceyhan, bazı uyarılarda bulundu. Ceyhan, deniz ve havuz arasında bir fark olmadığını belirterek, ''Havuzların tek avantajı klorlanması'' dedi.

Mehmet Ceyhan ayrıca, bütün havuz idarecilerinin günlük ölçülen klor miktarını yazıp kaydetmesi gerektiğini de belirterek, ''Önemli olan bulaşlar daha çok solunum yoluyla ya da ortam bulaşması şeklinde olacaktır. Buna dikkat etmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

DURURKEN 2, YÜZERKEN 3 METRE

Deniz ve havuz kenarlarında sürekli maske takılmasının mümkün olmadığını belirten Ceyhan, ''Maske takılmıyor ise mesafeyi 2 metreye uzatmak lazım'' uyarısında bulundu.



Ceyhan, ''Havuzun içinde duruyorsanız 2 metre; ama hareket halindeyseniz, eğer yüzüyorsanız en az 3 metre mesafe bırakmak lazım. O da 3 kulaç kadar mesafe eder'' dedi.

FAVİPİRAVİR

Corona virüs tedavisinde kullanılan 'Favipiravir' ilacının yerli sentezinin Türkiye'de üretilmesi hakkında da yorum yapan Mehmet Ceyhan, "Yan etkisinin az olması, fiyatının uygun olması ve deneyimin çok olması nedeniyle en çok ümit bağlanan ilaç bu" dedi.

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