Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan "yabancılara vatandaşlık" açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan yabancılara verilen vatandaşlıklarla ilgili açıklama yaptı.



Özdağ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yakınında basın açıklaması yaptı.



Vatandaşlık verilenlerin isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması uygulamasının sona erdirilmesini eleştiren Özdağ, vatandaşlık alanların Türk halkından gizlendiğini iddia etti.

Özdağ, ülke genelinde bir nüfus müdürlüğünde mümkün olan en az belgeyle günde 180-200 kişi arasında vatandaşlık işleminin yapıldığını ileri sürdü.



Vatandaşlık verilirken vatanla ilgili bütün hakların da verildiğini belirten Özdağ, "Bu, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanmasıdır. Türkçe bilmeyen, Türk tarihini bilmeyen, Türk kültürünü bilmeyen, Türkiye'yle hiçbir manevi ilişkisi olmayan bu insanlar yarın seçimlerde bu ülkenin kaderini değiştirecek şekilde oy kullanacaklardır." ifadelerini kullandı.



Bunun demokrasiye ve hukuk devletine darbe olduğunu savunan Özdağ, 2017'den bu yana verilen vatandaşlık sayılarının Resmi Gazete'de yayımlanması şartıyla, verdiği rakamların yanlış çıkması halinde kamuoyundan özür dileyeceğini ifade etti.

