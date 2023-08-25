Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.''
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