Zeytinburnu'na yıkım için giden İBB ekibini Valilik kararıyla polis durdurdu

Bu sabah yıkım için giden zabıtayı polis durdurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Alelacele yapılacak yıkımla kamu zararının önüne geçildiği" ifadesi kullanıldı.



Valilikten yapılan açıklama şöyle:



"Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi’nde bulunan 3284 ada, 59 parsel sayılı bin 880,02 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 17.06.2022 tarihinde hazineye devredilmiştir. Söz konusu taşınmazın üzerinde bulunan yapı da bu kararla birlikte 4706 sayılı kanun gereği kamu mülkü hüviyeti kazanmıştır. İBB Zabıta Daire Başkanlığı, mülkiyeti hazineye ait olan ve gençlik merkezi olarak kullanılması planlanan bu bina hakkındaki yıkım kararını tarafımıza bildirmiştir. İstanbul Valiliği olarak, bu yapı hakkındaki yıkım kararının uygulanmasının, telafisi mümkün olmayan kamu zararına sebebiyet vereceğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca, Gençlik Merkezi olarak kullanılması planlanan bina hakkında hukuki süreç de devam etmektedir. Yasal süreçleri dahi tamamlanmadan alelacele yapılacak yıkım uygulamasıyla yaşanabilecek kamu zararının önüne geçebilmek için, yıkım işleminin yapılmaması yönünde ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır."