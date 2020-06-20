Zeytinburnu'nda eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 20.06.2020 - 06:41

Zeytinburnu'nda eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

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Alınan bilgiye göre 4 Haziran'da, Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi'nde oturan Nurtaç C. (49) ile boşanmak istediği eşi Ragıp C. (46) arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine Ragıp C., silahla eşine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İki bacağından yaralanan kadın kanıyla yere, "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum." ifadelerini yazdı.

Nurtaç C., daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Ragıp C. ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu akşam saatlerinde Esenyurt'ta yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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