Zincirleme kazaya karışan TIR'ın sürücüsü: Navigasyon yanlış yönlendirdi

Kaza, dün saat 21.45 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 13'üncü kilometresinde yer alan Boğaz Köyü Kavşağı'nda meydana geldi.

Niğde'den, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan yük almak için yola çıkan Cüneyt A. yönetimindeki TIR, henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde seyir halinde olan Furkan B. yönetimindeki yan taraftaki otomobile çarptı.

Hakan A. yönetimindeki otomobil ise TIR'a arkadan çarptı ve ardından da bir iş yerinin nöbet kulübesinin duvarına çarparak durdu. Kazada otomobilin sürücüsü Hakan A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



TIR sürücüsü ise navigasyonun yanlış yönlendirdiğini iddia ederek kendisini köy yoluna götürdüğünü ve buradan ana yola çıktığını belirtti. Sürücü Cüneyt A., "Organize sanayi yönüne gitmek için kavşaktan döndüğüm sırada yandaki otomobil ile çarpıştık arkadan gelen otomobilde TIR'a çarptı" dedi.