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Zonguldak'ta 3 ruhsatsız maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı ekiplerce imha edildi. Ele geçirilen eşyalar ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ta 3 ruhsatsız maden ocağı imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi. Söz konusu ocaklarda 15 ton kömür, 1 adet vagon, 70 metre ray ele geçirildi.

Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının orman bölgesinde tespit edilmesinden dolayı Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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