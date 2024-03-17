Zonguldak'ta 3 ruhsatsız maden ocağı imha edildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi. Söz konusu ocaklarda 15 ton kömür, 1 adet vagon, 70 metre ray ele geçirildi.
Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının orman bölgesinde tespit edilmesinden dolayı Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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