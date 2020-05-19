ABD Başkanı Trump: Obama beceriksiz bir başkandı

Corona virüsün merkez üssü ABD'de ölü sayısı 91 bini geçti. Vaka sayısı bir buçuk milyonun üzerinde. Başkan Donald Trump, virüsün tedavisinde etkili olduğuna inandığı sıtma ilacını kullandığını açıkladı. Ülkedeki aşı çalışmalarından da umut verici haberler geldi.

NTV 19.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 09:33

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