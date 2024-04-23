Gazzeli çocuk gazeteci Lama Jamous NTV'de

Dünyanın çocuklar için en tehlikeli yerinde Gazze'de, bir çocuk olarak gazetecilik yapmak zorunda kalmak... 9 yaşındaki Lama Jamous'un son altı ayda üstlendiği iş, tam olarak bu. Küçük Lama İsrail saldırıları sebebiyle Han Yunus'dan kaçıp ailesiyle birlikte Refah'taki mülteci kampına sığındı. Etrafında yaşanan bombardımanlar ve saldırılar karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinlilerin sesini, çektiği video ve röportajlarla dünyaya duyurmaya çalışıyor. Geçen hafta ailesiyle birlikte Gazze'den Mısır'a tahliye edilen Lama, NTV Dış Haberler Editörü Sare Selvi Öztürk'ün sorularını yanıtladı.
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