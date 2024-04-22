ABD’de polis, silah çeken pedofili şüphelisini vurdu
ABD'nin Washington eyaleti Çocuklara Yönelik İnternet Suçları Görev Gücü ve Seattle Polisi (SPD), 67 yaşındaki şüpheli erkeğin bir otelde yaşları 7 ile 11 olan iki kızla buluşacağı istihbaratıyla şüpheliye operasyon düzenledi. Polis tarafından paylaşılan görüntüde, 3 polis memurunun, otel odasının kapısını açtığı, şüphelinin ise ceketinin cebinden silahını çıkardığı görüldü. Bunun üzerine memurlar, şüpheliye ateş açtı. Polisten yapılan açıklamada, şüphelinin öldürüldüğü belirtildi.
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