ABD’de 12 yaşındaki çocuk benzin istasyonunu soydu

ABD’nin Michigan eyaletindeki bir benzin istasyonu, 12 yaşındaki silahlı bir çocuk tarafından soyuldu. Karakolun bir blok ötesinde gerçekleşen soygunun ardından polis çocuğu yakaladı. Silahı dedesinin kilitli kasasından aldığı belirlenen çocuğun ay sonundaki duruşmaya kadar çocuk merkezinde gözaltında tutulacağı açıklandı.

Haberler - İHA 06.06.2022 - 11:31 | Son Güncelleme : 06.06.2022 - 11:42

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