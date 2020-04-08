ABD'de can kaybı 12 bini geçti

Dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de can kaybı sayısı 12 bini geçti. Başkan Donald Trump "Zorlu bir hafta geçireceğiz" dedi. Trump'ın hedefinde Dünya Sağlık Örgütü de vardı. Örgüte sağlanan fonu kesmeyi düşünebileceklerini söyledi. Ülkede salgının merkez üssü New York'tan da rekor can kaybı haberi var.
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NTV 08.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 09:20
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