ABD'de cinsiyetçi hakaret skandalı

ABD Kongresi cinsiyetçi hakaret skandalına sahne oldu. Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Cumhuriyetçi üyesi Ted Yoho'nun kendisine ettiği hakaretleri Kongre'deki konuşmasında tekrar etti. Yoho'nun özrünü kabul etmediğini söyleyen Ocazio-Cortez "Bu sadece tek bir olay değil, kültürel bir problem" şeklinde konuştu.

NTV Haber 24.07.2020 - 22:26 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 22:37

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