ABD'de kimyasal tesiste yangın: Müdahale sırasında patlama yaşandı

ABD’de bir kimyasal tesiste yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında patlama yaşandı, bir itfaiyeci yaralandı. 70 çalışan güvenli şekilde fabrikadan çıkarılırken çevrede yaşayanlar için zorunlu tahliye kararı verildi. Gres yağı, metal işleme sıvıları ve temizleyici gibi maddelerin üretildiği fabrikadaki yangının çıkış nedeni henüz belli değil. Yangının söndürülmesinin birkaç sürebileceği açıklanırken uzmanlardan ‘‘yangın, büyük bir çevre felaketine sebep olabilir’’ uyarısı geldi.

ntv.com.tr 15.06.2021 - 15:48 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 15:54

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