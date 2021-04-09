ABD'de polis şiddeti, Ağzına kar sokularak nefes alması engellendi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine ilişkin dava sürerken, ülkeden yine bir polis şiddeti haberi geldi. 7 şubat'ta polis ekibi, Ohio'daki bir eve aile içi şiddet ihbarı üzerine gitti. Polislerden biri, gözaltına alınmamak için direnen 26 yaşındaki siyahi Charles Hicks'i önce yere ters kelepçeli bir şekilde yatırdı. Ardından ağzına yerdeki karlardan sokarak nefes almasını engelledi. Polis memuru olayın ardından istifa etti. Hicks yaşadıklarını "Beni öldürmeye çalıştıklarını düşündüm. Hayatımın en korkunç anlarından biriydi" sözleriyle ifade etti.
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NTV 09.04.2021 - 16:38| Son Güncelleme : 09.04.2021 - 17:03
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