ABD’de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı

ABD’nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde bir polisin siyahi George Floyd’u öldürmesine tepki gösteren Black Lives Matter (Siyahi hayatlar önemlidir) protestocuları ile orta yaşlardaki bir adam arasında çatışma yaşandı. Sürücü, göstericileri ok ve yay ile tehdit etti.

Gazeteci David Begnaud’un paylaştığı görüntülerde,  adı açıklanmayan sürücünün birkaç kez nişan aldığı, ancak protestocular tarafından hızla geri püskürtüldüğü görülüyor.



ntv.com.tr 31.05.2020 - 12:54 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 13:07

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