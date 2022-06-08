ABD’de polislerin siyahiyi kurtarmadığı anların görüntüsü ortaya çıktı
ABD’de polisleri bir kez daha eleştiri oklarının hedefi haline getiren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Arizona eyaletinde göle girdikten kısa süre sonra boğularak ölen siyahiye, üç polisin yardım etmediği görülüyor. Görüntülerin tepki tepki toplaması üzerine 3 polis idari izne çıkarıldı.
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