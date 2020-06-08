ABD'de protestolar 13'üncü gününde (Ulusal muhafızlar geri çekildi)

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar barışçıl şekilde devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki ulusal muhafızlara geri çekilme talimatı verdi. Çok sayıda kentte de sokağa çıkma yasakları kaldırıldı.

NTV 08.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 10:22

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