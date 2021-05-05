ABD'de yeni bir nefret saldırısı

New York'ta Asyalı bir kadın, maskesini çıkarmasını isteyen bir yabancı tarafından başına çekiçle vurularak yaralandı. Olaya ilişkin açıklama yapan Vali Andrew Cuomo, saldırıyı kınayarak ''Bu şiddetli saldırıdan tiksindim. Bu saldırı Asyalı Amerikalılara karşı işlenmiş olan aşağılık bir nefret suçudur" dedi.
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NTV 05.05.2021 - 13:52| Son Güncelleme : 05.05.2021 - 14:08
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