ABD'de yine gözaltında ölüm: Polis siyahi vatandaşa defalarca ateş etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis yine bir siyahi vatandaşı öldürdü. Ohio eyaletinde aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırılan Miles Jackson gözaltına alınırken direndi. Üzerinde taşıdığı silah ateş alınca polis kurşunlarının hedefi oldu. Olayın detaylarını NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay anlattı.

NTV 15.04.2021 - 10:44 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 11:03

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