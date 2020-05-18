ABD'liler 'corona'ya rağmen plajda

ABD'de corona virüsten en çok etkilenen eyaletlerden biri olan New Jersey'de halk plajlara akın etti. Hafta sonu ısınan havaları fırsat bilinirken, sosyal mesafe kurallarına çoğunlukla uyulmadığı görüldü. Polis memurları önlem olarak vatandaşlara maske dağıttı. New Jersey'de şu ana kadar corona virüs kaynaklı 148 binden fazla vaka görüldü, ölü sayisi ise 10 binin üzerinde. Ülkede New Jersey, vaka ve ölü sayısında New York'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Reuters 18.05.2020 - 06:48 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 06:56

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