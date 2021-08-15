ABD'nin Afganistan bilançosu: 20 yıllık işgalde neler yaşandı?
ABD askerinin müdahalesiyle 2001 yılında devrilen Taliban, Afganistan'da kontrolü yeniden ele alıyor. 20 yıl süren ABD işgali döneminde Afganistan'da istikrar sağlanamadı. Taliban ile mücadele için milyarlarca dolar harcayan ve 2 bin 500 askerini kaybeden ABD, bir türlü hedeflerine ulaşamadı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 15.08.2021 - 16:34| Son Güncelleme : 15.08.2021 - 16:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.