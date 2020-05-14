DSÖ: Afrika, Covid-19 salgınının yeni merkez üssü olabilir
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'nın, salgının yeni merkez üssü haline gelebileceği uyarısında bulunuyor. Ancak kıtada, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sağlanması, neredeyse imkansız. Kıta nüfusunun yarıdan fazlasının evinde, su bulunmuyor.
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NTV 14.05.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 15:14
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