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Afrika'nın dışlanan insanları: Albinolar
11.04.2019 - 11:33

2014 yılından bu yana albinolara yönelik saldırılarda artış gözleniyor. Çünkü kara kıtada pagan inançları hala geçerliliğini koruyor ve albinoların bedenlerinin sihirli olduğunu düşünülüyor. Kulağa ne kadar korkunç gelse de, Afrika'da, albino uzuvlarının şans ve refah getireceğine inanılıyor. Bu yüzden Afrika'da albino olmak; kıtanın çok renkli kültürü içinde bir leke olarak yaşamak demek. Temelini batıl inançlardan alan; aşağılama, ötekileştirme, dışlanma demek. Yaralama hatta cinayetle karşılaşmak demek.

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