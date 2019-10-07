Ahmet Yeşiltepe: Türkiye gelecekte olacak tehdidi önceden durdurmak istiyor

07.10.2019 - 11:39

NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe canlı yayında olası harekat ve ABD'den gelen açıklamaları değerlendirdi. Yeşiltepe, "Türkiye, gelecekte olacak tehdidi önceden durdurmak istiyor. Türkiye, pek çok devletin uyguladığı ön alan saldırı ile kendisine yönelecek tehdidi yok etmiş oluyor" dedi. Yeşiltepe ayrıca, "Bizim için en önemlisi Pentagon’dan gelecek açıklama. Pentagon’un hangi ifadeleri kullanacağı önemli. En önemli risklerden birisi iki müttefik ülkenin askerlerinin karşı karşıya gelmesi" değerlendirmesinde bulundu.