Akdeniz'de karşı ittifak

Libya'ya asker tezkeresinin Meclis'te kabul edildiği gün, aynı zamanda Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifakın kurulduğu gün olarak kayda geçti. Zira İsrail açıklarından çıkarılacak doğalgazı, Girit Adası üzerinden Yunanistan'a taşıyacak East Med boru hattı projesi için Atina'da imzalar atıldı. Gazeteci Derya Özcananlaşmanın ayrıntılarını canlı yayında aktardı.
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