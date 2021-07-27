Alkollü sürücü anne ve kızını arabanın altına aldı
ABD'nin Yonkers kentinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızı alkollü sürücünün hedefi oldu. Sürücünün tutuklandığı kazada, polis memurları ve çevredekiler büyük uğraşlar sonucu arabanın altında sıkışan çocuğu kurtardılar.
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NTV 27.07.2021 - 16:41| Son Güncelleme : 27.07.2021 - 16:55
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