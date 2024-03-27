Almanya'da PKK provokasyonu: Türk Başkonsolosluğu'na saldırı
Belçika'daki PKK provokasyonu Almanya'ya sıçradı. Hannover kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na PKK yandaşları saldırı düzenledi. Saldırganlar binanın camlarını kırmaya çalıştı, ardından da kaçtı. Başkonsolosluk binasının giriş kapısında maddi hasar meydana geldi. Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından Alman yetkililerle temas edilerek gerekli tepkinin iletildiğini bildirdi.
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