Almanya'daki saldırıda 'hesaplaşma' şüphesi

Almanya'nın batısında yer alan Hanau kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi. NTV canlı yayınına katılan Deutsche Welle editörü Özge Artuç, basın mensuplarına açıklama yapan polis sözcüsünün saldırının bir hesaplaşma ya da herhangi bir hedef gözetmeyen bir saldırı olabileceğini aktardı.
20.02.2020 - 07:00| Son Güncelleme : 20.02.2020 - 07:31
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.