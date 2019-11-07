Altın klozet rekorlar kitabına girdi (40 bin 805 elmas kullanıldı)
Çin'de bir mücevher markası tarafından üretilen altın tuvalet, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Süslemesinde 40 bin 805 elmas kullanıldı. Çin'de sergilenmeye başlanan tuvaletin gerçekten tuvalet olarak kullanıp kullanılmayacağı ise merak konusu. (Dünyanın Haberi, NTV)
07.11.2019 - 17:17| Son Güncelleme : 07.11.2019 - 17:32
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