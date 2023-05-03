Aniden çöp konteynerinden çıkan ayı, okul müdürünü korkuttu
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan konteynerden aniden çıkan ayı, o sırada konteynerin yanında bulunan okul müdürünü korkuttu. Ayının konteynerden çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.
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