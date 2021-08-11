Anne sütünde mikroplastik tehlikesi

Mikroplastik kirliliği her geçen gün ciddileşiyor... Suya ve gıdalara karışan plastiklerin anne karnındaki bebekleri bile etkilediği biliniyor. Geçen yıl bebeklerin anne karnında mikro plastiklere maruz kaldığını ortaya çıkaran İtalyan bilim insanları bu kez de anne sütünde mikroplastikler tespit etti. Bilim insanları anne adaylarının her türlü plastik üründen uzak durması uyarısında bulunuyor. (Haber:Esma Çakır)
Abone ol
Paylaş
NTV 11.08.2021 - 13:07| Son Güncelleme : 11.08.2021 - 16:37
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.