Anne sütünde mikroplastik tehlikesi

Mikroplastik kirliliği her geçen gün ciddileşiyor... Suya ve gıdalara karışan plastiklerin anne karnındaki bebekleri bile etkilediği biliniyor. Geçen yıl bebeklerin anne karnında mikro plastiklere maruz kaldığını ortaya çıkaran İtalyan bilim insanları bu kez de anne sütünde mikroplastikler tespit etti. Bilim insanları anne adaylarının her türlü plastik üründen uzak durması uyarısında bulunuyor. (Haber:Esma Çakır)

NTV 11.08.2021 - 13:07 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 16:37

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