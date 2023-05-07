Arjantinli sanatçılar, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini seslendirdi
Arjantin'de, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yürütülen ve Arjantinli sanatçıların yer aldığı proje kapsamında, müzisyenler yerel enstrümanlarıyla Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı eserini Türkçe seslendirdi. Projenin gerçekleşmesinde katkıda bulunan Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve Kültür Bakanlığı Müzik Bölümü Direktörü Mabel Cury, "Aşık Veysel, ülkesinde silinmez izler bırakmış bir Türk sanatçısıdır." dedi.
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