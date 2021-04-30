Atını asansöre bindirmeye çalıştı

İsrail’de arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını asansöre bindirmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı. Atın sahibi kendisini "Atı dışarıda bırakamazdım. Çok pahalı bir at. Çalınır diye korktum" sözleriyle savundu.
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NTV 30.04.2021 - 16:44| Son Güncelleme : 30.04.2021 - 17:00
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