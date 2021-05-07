Avrupa Günü özel yayını NTV'de

Avrupa Birliği 71 yıl önce barış ve dayanışma için yola çıktı. AB Türkiye delegasyonu başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un ev sahipliğinde ‘9 Mayıs Avrupa Günü’ özel programı Pazar günü 21’de NTV’de…
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ntv.com.tr 07.05.2021 - 15:33| Son Güncelleme : 07.05.2021 - 15:57
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