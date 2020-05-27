Avrupa'da hızlı normalleşme adımı

Avrupa'da corona virüs vaka ve can kayıplarında sayıların azalmasıyla normalleşme adımları da hızlandı. Almanya ve Fransa meclis başkanları Avrupa Birliği sınırlarının açılmasını istedi. İtalya ise sınırların 15 Haziran'da açılması çağrısı yaptı. Ayrıntıları NTV Strazbourg Temsilcisi Kayhan Karaca anlattı.

NTV 27.05.2020 - 09:42 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 11:02

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