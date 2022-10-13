Avrupa'da olası nükleer saldırıya karşı halka ilaç dağıtılıyor

Nükleer savaş ihtimali soğuk savaşın sona ermesinden bu yana ilk defa bu kadar ciddi seviyede. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte nükleer saldırı ihtimali giderek daha çok konuşulmaya başlandı. Bu durum özellikle Avrupa ülkelerinde endişeye neden oldu. Halk ve yetkilier olası bir nükleer saldırıya karşı farklı önlemler almaya çalışıyor. Bu doğrultuda bazı ülkelerde radyoaktif madde yayılımının etkilerini azaltmak için iyot tabletleri dağıtılıyor.

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