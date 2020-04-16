Dünyada Covid-19: Avrupa'da vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Avrupa'da corona virüs nedeniyle can kayıplarının sayısı 88 bine ulaştı. Vaka sayısı ise 1 milyona yakın. Birçok Avrupa ülkesinde vakaların azalmasıyla karantina tedbirleri hafifletilmeye başlandı. Danimarka'da ilkokullar açıldı. Avusturya'da da binlerce dükkan kepenk açtı. Ancak uzmanlar ikinci salgın dalgası uyarısı yapıyor. Almanya ise tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi için tarih verdi.

NTV 16.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:42

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