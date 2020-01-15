Avustralya'da doğal yaşam parkını ziyaret eden bir TV sunucusu park çalışanlarının şakasının hedefi oldu. Görevliler parktaki koalalardan birini "Zehirli ve yırtıcı bir koala" olarak tanıttı. Bu özel tür koalanın ağaçlardan insanların üzerine aniden düştüğünü ve saldırdığını söylediler. Sunucunun koalaya dokunabilmesi için ise koruyucu kıyafet ve eldivenler giymesi gerektiğini söylediler. Görevlilerin söylediklerini harfiyen yerine getiren Edwards, koalayı hiç bir önlem almamış birinin kucağına geri verince söylenen her şeyin bir şaka olduğunu anladı ve kahkahalara boğuldu. İşte o anlar... (Dünyanın Haberi, NTV)
15.01.2020 - 17:08| Son Güncelleme : 15.01.2020 - 17:09
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