Beyaz Saray'da saldırı alarmı: Güvenlik ekibi, Trump'ı salondan çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, Beyaz Saray'da saldırı alarmı verildi. Trump, açıklamasını bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı. Donald Trump geri döndüğünde ise silahlı bir olay yaşandığını söyledi.

11.08.2020 - 12:24 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 12:25

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