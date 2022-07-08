Biden’dan yeni gaf: Kendisine yazılan cümleyi okudu

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu. Biden daha önce Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” şeklinde hitap etmişti.

Haberler - İHA 08.07.2022 - 22:31 | Son Güncelleme : 08.07.2022 - 22:38

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