Biden’ı protesto eden kadına sert müdahale

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi olaylı başladı. Başkan Joe Biden’ın konvoyunun geçisi sırasında bir kadın megafonla protestoya başlayınca polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polis, koşarak yakaladığı ve yere düşürdüğü kadının yüzüne yumruk attı. Kelepçelenen protestocu kadın gözaltına alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.