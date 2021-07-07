Bisiklet üzerinde bale ve jimnastik: Sosyal medyaya damga vurdu
Bisiklet üzerinde bale ve jimnastik yapılabilir mi? 27 yaşındaki Alman sporcu Viola Brand, bunu 6 yaşından beri yapıyor. Artistik Bisiklet sporu, bale ve jimnastiği bisiklet üzerinde birleştiren bir spor dalı. Viola Brand ise artistik bisiklet dalında öne çıkan isimlerden biri. Almanya ve uluslararası müsabakalarda türlü şampiyonlukları ve dereceleri bulunan Brand, bisiklet üzerindeki hünerlerini geliştirebilmek için haftada 20 saat çalışıyor.
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NTV 07.07.2021 - 12:59| Son Güncelleme : 07.07.2021 - 13:25
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