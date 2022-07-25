Boğulmak üzere olan çocuk drone sayesinde kurtuldu
İspanya’nın Valencia kentindeki bir plajda boğulmak üzere olan 14 yaşındaki çocuk, drone sayesinde ölümden döndü. Su üzerinde kalmakta bir hayli zorlanan çocuğa bir drone saniyeler içinde can yeleği ulaştırdı. İşte o anlar...
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