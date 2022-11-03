Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı: 1’i çocuk 17 yaralı

Brezilya’da seçimi kaybeden Jair Bolsonaro’nun taraftarları günlerdir yol kapatma eylemleri yapıyor. Eylemlerden birinde kalabalık grubun arasına bir araç daldı. Olayda aralarında bir çocuğun da olduğu 17 kişinin yaralandığı belirtiliyor

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