Boris Johnson kabinede değişiklik yapacak mı?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tarihi seçim zaferinin ardından bugün yeni milletvekilleriyle bir araya gelecek. Johnsonın kabinesinde küçük çaplı değişikliğe gitmesi bekleniyor. İngilterede son durumu Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt anlattı.

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