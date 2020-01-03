"Bu girişim işleri farklı noktaya götürme kapasitesine sahip"
Irak Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Haşdi Şabi konvoyuna füze saldırısı düzenlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin düzenlenen saldırıda öldüğü belirtildi. Saldırıya uğrayan konvoyda Haşdi Şabi'nin iki yöneticisinin de öldürüldüğü bildirildi. NTV canlı yayınında değelrendirmede bulunan Mete Çubukçu, "Bu girişim işleri farklı noktaya götürme kapasitesine sahip. Önemli operasyonlarda, çatışmalarda ya da stratejik hamlelerde önce ismi duyulan bir komutan olarak öne çıkıyordu. Seçilen hedef bugünden itibaren bölgede Irak üzerinden devam eden Amerika-İran çekişmesini bölgenin diğer noktalarına yayılabileceğini çağrıştıran bir saldırı" dedi.
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