Bush ve Putin'den dans gösterisi (Kremlin, arşiv görüntüleri paylaştı)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski abd başkanı George Bush'un dans edip eğlendiği arşiv görüntüleri Kremlin tarafından yayınladı. 2008 yılına ait görüntüler, Bush'un resmi ziyaret sırasında Soçi kentinde çekildi. İşte o anlar...
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