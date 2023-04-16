Canlı yayında çifte suikast

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, daha önce çeşitli suçlardan hüküm giymiş eski milletvekili Atik Ahmed ve kardeşi Halid Azim, canlı yayında suikaste uğradı. Elleri birbirine kelepçeli şekilde polis eşliğinde muayene için hastaneye doğru yürüyen iki kardeş, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis 3 suikastçinin de yakalandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.