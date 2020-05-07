Ccorona virüs: Almanya'da tüm mağazalar açılıyor

Avrupa'da virüs önlemlerini gevşeten ülkelerden biri de Almanya... Başbakan Angela Merkel, "Virüsün yavaşlamasında hedefimize ulaştık" dedi ve normalleşme adımlarını açıkladı. Tüm mağazalar hijyen kurallarına uyma şartıyla yeniden açılacak. Ülkede futbola da vize çıktı. Ancak virüsün yeniden yayılması ihtimaline karşı "acil durum mekanizması" da hazır.
Abone ol
Paylaş
NTV 07.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 10:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.